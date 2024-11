Il tratto, a doppio senso di marcia per lavori in corso, bloccato per quasi un'ora a causa di un tamponamento. Notevoli disagi alla circolazione

Un incidente stradale senza conseguenze per le persone ma che ha coinvolto un mezzo pesante lungo l'Autostrada del Mediterraneo, tra gli svincoli di Cosenza e Rogliano, ha mandato in tilt la circolazione questa mattina, in un tratto a doppio senso di marcia a causa dei perenni lavori in corso, già motivo di quotidiani disagi per gli automobilisti.

Intasato il percorso alternativo

L'Anas è stata costretta a chiudere temporaneamente al traffico l'area interessata, istituendo l'uscita obbligatoria per i veicoli provenienti da nord e da sud, deviati sul percorso alternativo della ex Statale 19 delle Calabrie, che si è rapidamente intasata anche per la presenza di numerosi camion. Soltanto verso le 8,40 la carreggiata è stata liberata dai mezzi incidentati e l'autostrada è tornata ad essere fruibile, sia pure con forti rallentamenti.