Una buona parte di rifiuti provenienti dalla provincia reggina, verrà smaltita in Puglia. Ad annunciarlo, oggi, il presidente f.f. della Regione Nino Spirlì, attraverso una diretta Facebook, ringraziando «l’amico Michele Emiliano (presidente della Regione Puglia, ndr), che ancora una volta ci è venuto in soccorso». Spirlì ha puntualizzato che «la Regione non abbandona i territori e questo vale per tutti. Nessuno dovrà mai patire il silenzio istituzionale, soprattutto in questi mesi estivi.

È bene che si conosca la linea della Regione – ha continuato – che non è quella di abbandonare le Istituzioni. Mi dispiace della polemica che viene dal Comune di Reggio Calabria, perché ha sempre ricevuto aiuto ogni volta che mi ha scritto o telefonato. Comunico quindi che, Emiliano, nonostante sia dello stesso partito di Falcomatà, ogni volta, al di là del colore politico, mi risponde con affetto e disponibilità.

Mi auguro che d’ora in poi, la si smetta di cercare di trasportare in campo preelettorale una materia che niente ha a che vedere con le elezioni. Si deve lavorare per il bene dei calabresi». Detto questo il presidente Spirlì ha voluto rassicurare i lavoratori di Sacal, «perché sta avvenendo il piccolo miracolo che tutti ci aspettavamo», sottolineando che il suo impegno «è sempre quello del primo giorno, ma non mi faccio tirare dalla giacchetta da nessuno. Equità, legalità e rispetto del buon governo continuano ad essere il sentiero da percorrere».