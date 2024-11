«È ormai documentato e di dominio pubblico il mancato funzionamento della cosiddetta piattaforma per le prenotazioni dei cittadini e, in aggiunta, la circostanza che quei pochi casi prenotati lo sono soltanto presso sedi di altre Asp (e non in quella di Cosenza) e/o in centri vaccinali distanti centinaia di chilometri dal luogo di residenza, ciò comportando gravi problematiche soprattutto per le persone anziane (spesso senza parenti vicini) e per i cosiddetti fragili (categoria alla quale spesso sono resi difficili spostamenti lunghi)».

È quanto denunciano gli oltre 80 sindaci della provincia di Cosenza che hanno sottoscritto la lettera trasmessa oggi (mercoledì 7 aprile) al presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì, al commissario alla Sanità della Calabria Guido Longo, al direttore generale dipartimento Salute della Regione Calabria ed al commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 per esigere risposte e chiarimenti non più dilazionabili con riferimento in particolare all’organizzazione del piano vaccinale e ai criteri di distribuzione dei vaccini.

«Con questo preciso obiettivo – si legge nel documento - i primi cittadini firmatari domani, giovedì 8 aprile, saranno presenti alla Cittadella regionale a Catanzaro. Abbiamo sempre risposto a tutte le richieste avanzate dalle competenti autorità sovracomunali per rendere semplice, fruibile e meno gravosa per i cittadini la somministrazione dei vaccini, con dispendio di energie, risorse economiche e umane».

«E più volte abbiamo richiesto riscontri – continuano – in merito ai criteri utilizzati per la distribuzione dei vaccini tra la Regione e le Asp, tra le Asp e i singoli distretti e tra i distretti ed i singoli centri vaccinali. È nostro dovere tutelare la cittadinanza sempre e comunque e soprattutto alla luce dell’incremento documentato dei contagi e dell’aggravarsi complessivo delle conseguenze economiche e sociali derivanti sulle popolazioni locali».

«Purtroppo – scandiscono – non sono state ricevute risposte alle richieste effettuate nei giorni scorsi, sollecitate alla luce del continuo aggravarsi del contagio nel nostro territorio e dell’impossibilità di reperire dosi di vaccino. È oramai chiara e condivisa – concludono i sindaci – la necessità di procedere in modo serrato ad effettuare le vaccinazioni per arginare la virulenza del contagio e salvaguardare la vita dei cittadini, in particolare delle persone anziane e delle categorie fragili e contestualmente riprendere la vita sociale ed economica».

La missiva è firmata dai sindaci dei comuni di:

Cariati – F. Greco,

Campana – A. Chiarello

Malito – F. M. De Rosa

Diamante – E. Magorno

Lattarico – A. Blandi

Acquaformosa – G. Capparelli

Lago – E. Scanga,

Acri – P. Capalbo

San Martino di Finita – P. Calabrese

Pietrafitta – A. Muto

Longobardi – G. Mannarino

Belsito – A. G. Basile

San Marco Argentano – V. Mariotti

Santo Stefano di Rogliano – L. Nicoletti

San Lucido – C. De Tommaso

Roseto Capo Spulico – R. Mazzia

Fuscaldo – G. Ramundo

Lungro – G. Santoianni

Sangineto – M. Guardia

San Benedetto Ullano – R. A. Capparelli

Malvito – P. Amatuzzo

Tarsia – R. Ameruso

Rota Greca – G. De Monte

Fagnano – G. Tarsitano

Firmo – G. Bosco

Mangone – O. Berardi

Bonifati – F. Grosso

Rose – R. Barbieri

Castiglione Cosentino – S. Magarò

Bisignano – F. Lo Giudice

Mendicino – A. Palermo

San Pietro in Amantea – G. Lorelli

Rocca Imperiale – G. Ranù

Albidona– F. Di Palma

Plataci – F. Tursi

Santa Sofia d’Epiro – D. Sisca

Civita – A. Tocci

Pietrapaola – P. Nigro

Alessandria del Carretto – D. Vuodo

Paola – R. Perrotta

Cropalati – L. Lettieri

Fiumefreddo – F. Rosario Barone

Marzi – R. Aiello

Paludi – S. Graziano

Calopezzati – F. Cesare Mangone

Lappano – A. M. Gaccione

Laino Borgo – M. Russo

Canna – P. Stigliano

Grimaldi – R. De Marco

Cassano – G. Papasso

Trebisacce – F. Mundo

Castrovillari – D. Lo Polito

Saracena – R. Russo

Crosia – A. Russo

Domanico – G. S. Bruno

Montalto Uffugo – P. Caracciolo

Laino Castello – G. Palermo

Cervicati – G. Filice

Morano Calabro – N. De Bartolo

San Sosti – V. De Marco

Frascineto – A. Catapano

Rogliano – G. Altomare

Paternò – L. Papajanni

Carolei – F. Iannucci

Mottafollone – R. Basile

Sant’Agata di Esaro – M. Nocito

Oriolo – S. Colotta

Cerisano – L. Di Gioia

Torano – R. Franco

Luzzi – U. Federico

San Demetrio Corone – S. Lamirata

San Giorgio Albanese – G. Gabriele

Cellara – V. Conte

San Donato di Ninea – J. Di Giorno

Cerchiara – A. Carlomagno

Corigliano Rossano – F. Stasi

Altomonte – G. Coppola

San Vincenzo la Costa – G.

San Giovanni in Fiore – R. Succurro

San Lorenzo del Vallo – V. Rimoli

Mottafollona – R. Basile

Piane Crati - M. Ambroggio.