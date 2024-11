L’attività della Guardia di finanza è partita da un semplice controllo di una bancarella per poi estendersi ad un magazzino all’interno del quale è stato rinvenuto un ingente quantitativo di vestiti ed accessori

I Finanzieri della Compagnia di Rossano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno individuato e posto sotto sequestro un ingente quantitativo di capi di abbigliamento e accessori di marchi contraffatti.



Le Fiamme Gialle, impegnate nella ricostruzione delle filiere di approvvigionamento e commercializzazione di merce contraffatta hanno individuato un chiosco ambulante gestito da un soggetto di origini extracomunitarie, dove la merce posta in vendita e? risultata essere non in regola con le vigenti disposizioni e recante marchi contraffatti.



Successivamente i militari hanno esteso l’attivita? di controllo alle abitazioni e al magazzino nella disponibilita? del venditore, rinvenendo cospicue quantita? di capi di abbigliamento, calzature e accessori di noti marchi tutti contraffatti. Nel corso dei controlli sono state infatti rinvenute anche alcune etichette destinate, con ogni probabilita?, ad essere applicate sui capi di abbigliamento al fine di renderli simili a quelli originali. Tra i capi sequestrati figurano diverse centinaia di calzature Adidas, Hogan e Nike.



Numerosi anche gli occhiali da sole contraffatti come Ray Ban e Christian Dior non originali e, quindi, potenzialmente dannosi per la salute del consumatore, oltre che lesivi del corretto e legale funzionamento del sistema economico e produttivo dei commercianti onesti. La commercializzazione di oggetti con marchi contraffatti o comunque di dubbia provenienza produce un notevole danno non solo ai produttori dei beni “originali”, ma anche ai consumatori finali.



Questi ultimi, infatti, non solo avranno acquistato a prezzo maggiorato un prodotto che, nella stragrande maggioranza dei casi, e? qualitativamente scadente, ma avranno esposto a notevoli rischi anche la loro salute dal momento che i prodotti indossati sono privi di ogni tipo di indicazione circa la loro produzione e i materiali contenuti. Infatti, le sostanze di cui sono composti i prodotti simili a quelli ritirati dal commercio, sono sconosciute e prive di ogni controllo preventivo e successivo alla produzione.