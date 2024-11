Nel corso della giornata di ieri, 7 novembre, i militari della Stazione di Monterosso Calabro, durante un servizio finalizzato alla repressione di reati in materia di armi e droga, hanno posto in essere una serie di controlli in alcuni casolari e ruderi nell’agro del Comune di Capistrano.



Durante uno di questi rastrellamenti, i militari hanno rinvenuto all’interno di un casolare abbandonato, in particolare ben occultato all’interno del fienile, un fucile cal. 12, privo di marca e modello, con matricola abrasa. Nei pressi del fucile era presente una cartucciera completa di 28 munizioni, alcune delle quali a pallini altre a palla unica, compatibili con l’arma rinvenuta. Particolare del rinvenimento: il fucile è stato rinvenuto carico con 2 cartucce.



Il tutto è stato posto in sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti di competenza.

Sono ora al vaglio degli inquirenti una serie di ipotesi volte a verificare la provenienza dell’arma e il reale detentore dell’arma.