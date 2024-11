Si cerca di stabilire la dinamica dell’incidente. Sul posto i vigili del fuoco

Un motopeschereccio "Santa Lucia" di circa 14 metri è andato in avaria in località Capo Suvero a Gizzeria Lido nel catanzarese. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco in assistenza alla Guardia Costiera. Per cause in corso di accertamento, il motopeschereccio ha iniziato ad imbarcare acqua mentre si trovava ad oltre 200 metri dalla riva con mare molto mosso. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'imbarcazione sulla battigia e con l'ausilio di motopompe si sta provvedendo a prosciugare l'acqua all'interno dello scafo onde evitare l'affondamento del peschereccio. Non risultano persone ferite. Al momento si attendono i tecnici per riparare la falla ed un peschereccio dello stesso armatore per trainare quello in avaria.

