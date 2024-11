Notte di festeggiamenti a Catanzaro per il veglione della Taranta. In piazza Prefettura si è ballato fino a tarda notte sulle note dell’orchestra popolare italiana e di Ambrogio Sparagna che hanno animato le vie del centro.

Parimenti movimentata è stata l’ultima notte dell’anno nella zona sud del capoluogo dove si sono registrati due interventi dei vigili del fuoco tesi a sedare roghi originatisi dallo sparo incontrollato di petardi. In un caso, in via Teano un mortaretto sparato in strada è finito nel balcone all’ultimo piano di uno stabile innescando un incendio. All'interno dell'appartamento vi era un’anziana che accortasi del fumo ha chiamato i soccorsi.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale con il supporto di un’autobotte e di un'autoscala hanno evitato il propagarsi delle fiamme all'interno dell'abitazione. Una situazione analoga si è registrata in viale Isonzo dove un petardo è finito all'interno di una abitazione senza fortunatamente provocare danni ma solo paura dovuta allo scoppio e al fumo. Brutta sorpresa, invece, questa mattina per un commerciante di via Acri, a pochi passi da piazza Matteotti, che ha trovato le vetrine del proprio esercizio commerciale in frantumi. Le vetrate sono finite probabilmente oggetto di un raid notturno.

Luana Costa