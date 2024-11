Nei locali della Prefettura di Cosenza si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, Gianfranco Tomao

Si è tenuta nei locali della Prefettura di Cosenza una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, Gianfranco Tomao, a cui hanno preso parte il Procuratore della Repubblica, Mario Spagnuolo, il sindaco, Mario Occhiuto, ed i vertici delle forze dell'ordine e del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Tra gli argomenti all'ordine del giorno la pianificazione delle misure di vigilanza e controllo del territorio in vista dei programmati eventi di fine anno. Nel corso della riunione sono stati previsti specifici dispositivi di sicurezza e di controllo ed e' stato deciso di innalzare i livelli di sicurezza e di rafforzate le misure in particolare per la notte del 31 dicembre, in occasione del programmato concerto in piazza Bilotti a Cosenza.

«Interventi che sono stati decisi - conclude la Prefettura - pur in assenza di specifici allerta per il territorio cosentino, ma necessari in relazione alla situazione generale, che richiede la massima attenzione».