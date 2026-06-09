È in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione contro il caporalato che interessa tutta l'area della Sibaritide. Cospicuo il numero delle forze dell'ordine coinvolte con il coinvolgimento del Reparto territoriale dei Carabinieri di Corigliano Rossano e di Cassano allo Ionio. Il blitz riguarda i territori di Amendolara, Villapiana, Cassano e Corigliano Rossano. Le operazioni sono coordinate dalla Procura di Castrovillari guidata dal procuratore capo Alessandro D'Alessio.

Una settimana fa quattro braccianti agricoli, tutti di origine straniera, sono stati arsi vivi ad Amendolara. Tra le piste seguite dagli inquirenti c’è anche quella del caporalato.