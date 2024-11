Dopo il caso sollevato da un parlamentare del suo stesso schieramento, la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra ha annunciato la presentazione di un esposto in Procura: «Il ministro Piantedosi dovrà darne conto oggi in aula»

«Il governo italiano non è stato neanche in grado di offrire un alloggio decente ai sopravvissuti del naufragio di Cutro, figuriamoci se saranno in grado di stabilire la verità sugli errori nella catena di comando. Per questo abbiamo - annuncia Ilaria Cucci, senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra - presentato un esposto alla magistratura per accertare le dinamiche e le carenze di quella maledetta notte. Grazie al collega Franco Mari di AVS che è stato a Cutro domenica scorsa, scopriamo in quali condizioni sono costretti a vivere i sopravvissuti. Immagini strazianti che indignano. É necessario trovare immediatamente un alloggio decente ed accogliente per chi si è riuscito a salvare».

«Non si può accettare che vengano trattati in questo modo. E di questo oggi chiederemo conto al ministro Piantedosi. Il governo e la presidente Meloni in partenza per un Consiglio dei Ministri a Cutro di mera propaganda - conclude la senatrice Cucchi - si dovrebbero preoccupare di trovare una sistemazione adeguata a chi in quella notte ha perso tutto».