Un violento tamponamento ha coinvolto due auto. Sul posto i sanitari del 118. Non si registrano feriti gravi

Danni ingenti e tanta paura ma, per fortuna, nessun ferito grave a Cosenza, su Viale Marconi, nei pressi della sede regionale della Rai, in conseguenza di un tamponamento che ha coinvolto nella serata di oggi, 25 gennaio, due auto. Uno dei due veicoli, a causa della violenza dell'impatto, è finito sopra lo spartitraffico. L'incidente si è verificato in direzione nord. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale ed i sanitari del 118.