Questa volta il fondo stradale è asciutto e la pioggia non è certo tra le cause della nuova carambola verificatasi lungo la Statale 107, nel medesimo punto in cui nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre hanno perso la vita quattro giovani, e altre due persone sono rimaste ferite. Tre i veicoli coinvolti nell'incidente della mattinata di oggi, 15 ottobre, uno dei quali è un mezzo della polizia stradale. Le altre due auto sono una Renault Megane e una Fiat Stilo. Per cause in corso di accertamento hanno impattato tra gli svincoli di Piano Monello e di località Saporito-Surdo. Due persone sono rimaste contuse. I rilievi sono a cura degli agenti della polizia municipale di Rende. Notevoli i disagi alla circolazione.