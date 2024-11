Era di origini calabresi Francesca Mandarino, la ragazza di 21 anni vittima dell'incidente che si è verificato questa notte a Roma sulla Tiburtina. La giovane si trovava a bordo di una Opel Mokka che si è scontata contro una Fiat 500. La studentessa universitaria, era domiciliata nella Capitale ma era originaria di Mandatoriccio, in provincia di Cosenza. Ha perso la vita dopo essere stata sbalzata dall'auto nella quale viaggiava assieme ad altri cinque amici. Una Opel Mokka - omologata per cinque - condotta da una ragazza di 21 anni, anche lei studentessa fuorisede.

La vittima si trovava sul sedile anteriore lato passeggero a bordo dell’auto che viaggiava in direzione Casal Bruciato. Subito dopo la rampa di accesso al tronchetto dell'A24 la vettura avrebbe tamponato - forse a causa dell'alta velocità - una Fiat 500 con a bordo tre persone, tutti giovani ragazzi e ragazze. Un impatto violento, con la Mokka che in seguito all'urto è finita contro il guardrail. Noemi è stata sbalzata violentemente fuori dall'abitacolo assieme a un amico. Per la ragazza non c'è stato nulla da fare, è deceduta sul posto.

Sette i feriti in totale, oltre al decesso della studentessa universitaria. Tutti studenti fuori sede provenienti dall'Abruzzo e dalla Calabria, uno dei passeggeri che viaggiava nella Opel è stato trasportato in fin di vita al policlinico Tor Vergata. Sotto choc i ragazzi coinvolti nella tragedia stradale. Un incidente sul quale sono in corso tutti gli accertamenti, affidati agli agenti del II gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale.