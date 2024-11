L'incidente al bivio di San Fili sulla Cosenza-Paola. Cinque persone sarebbero rimaste ferite in modo non grave

Rallentamenti e disagi questa mattina lungo la statale 107 all’altezza dello svincolo per San Fili, a causa di un incidente che ha coinvolto quattro veicoli. Secondo quanto si è appreso cinque persone avrebbero riportato ferite. Nessuna sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute due ambulanze, una squadra dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.

Il flusso del traffico diretto verso il mare, particolarmente sostenuto, è rimasto bloccato per oltre una mezz’ora. Lunghe code si sono formate finché non si è riusciti a liberare la carreggiata con l’ausilio del personale Anas. La circolazione è ripresa regolarmente in entrambe le direzioni.