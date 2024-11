I controlli dei carabinieri hanno interessato due aziende zootecniche nel comune di Sorbo San Basile. Sequestrati 250 chili di formaggio

Nell’ambito della campagna nazionale di controlli nel settore agricolo 2017 dell’arma dei Carabinieri, la stazione Carabinieri forestale di Taverna, unitamente alla stazione carabinieri di Taverna ed al Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri di Catanzaro, hanno proceduto al controllo di due aziende zootecniche nel comune di Sorbo S. Basile in località Umbro dedite all’allevamento di animali bovini, ovini e caprini, trasformando in formaggio il latte prodotto dagli stessi allevamenti.

Gravi carenze igieniche

Dai controlli, oltre alla mancanza delle autorizzazioni necessarie, sono emerse gravi carenze igieniche nella produzione e conservazione dei formaggi prodotti, nonché nello scarico delle acque reflue aziendali provenienti dall’attività produttiva e sono stati riscontrati 4 cani privi di microchip e dell’iscrizione all’anagrafe canina. A conclusione delle attività sono stati posti sotto sequestro oltre 250 chilogrammi di formaggi, in cattive condizioni igienico-sanitario, e deferiti i due allevatori all’autorità giudiziaria per la violazione alle norme igieniche e alle norme in materia di smaltimento delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi e contestate le violazioni amministrative per la mancata iscrizione all’anagrafe canina.

Attività di controllo

I controlli sono inseriti in una vasta campagna che, congiuntamente, i reparti speciali e territoriali dell’arma dei Carabinieri hanno avviato nel mese di luglio nei settori agricolo, agroalimentare e forestale, attualmente con particolare riguardo ai settori dell’agricoltura biologica, degli allevamenti intensivi di animali da reddito e nei tagli boschivi. Nel periodo autunnale i settori saranno ulteriormente implementati con controlli nel settore lattiero-caseario finalizzati anche alla verifica del rispetto delle recenti norme che prevedono l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del latte, e per la tutela dell’avifauna selvatica anche presso gli esercizi di ristorazione.

