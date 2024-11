Girovagava per il centro cittadino con 20 dosi di marijuana addosso, 20enne già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

Il tutto è accaduto lungo la statale 106 jonica, nel tratto che attraversa il centro cittadino. Ad agire i carabinieri della compagnia di Rossano che hanno rinvenuto la sostanza per un peso complessivo pari a 10 grammi.

Nella successiva perquisizione domiciliare è stato trovato un bilancino di precisione nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il giovane è stato rimesso in libertà non ritenendo allo stato necessaria l’applicazione di misure restrittiva, mentre gli atti sono trasmessi all’autorità Giudiziaria per la richiesta di convalida dell’arresto.