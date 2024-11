Il peso di un carro utilizzato per la raccolta della frutta è stato fatale per un uomo di origine russa e residente nel comune di Corigliano Rossano.

L’uomo stava lavorando in un pescheto nel comune di Cassano Ionio, nella stretta periferia della città, a ridosso di un canalone, quando, per cause ancora in fase di accertamento, il pesante carro utilizzato si è ribaltato schiacciando l’uomo che lo conduceva procurandone la morte. Immediati i soccorsi con il tempestivo intervento dei sanitari del 118 di Cassano che hanno dovuto, purtroppo, solo constatare il decesso.

Sul luogo della tragedia necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco della stazione di Castrovillari che, supportati da un imponente autogrù giunta da Cosenza, hanno sollevato il mezzo assassino per poter estrarre il cadavere dell’uomo.

È rimasto schiacciato da un grosso carro per la raccolta della frutta, che si è ribaltato finendo in un canalone. È morto così un uomo di 51 anni di origine russa, ma residente da tempo nel Comune di Corigliano Rossano, che stava lavorando nel territorio di Cassano Allo ionio. Immediati ma inutili i soccorsi di sanitari del 118 di Cassano che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Castrovillari che, con il supporto di un autogru arrivata da Cosenza, hanno sollevato il grosso carro dal canalone per estrarre il cadavere dell’uomo.