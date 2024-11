Denunciato dai Carabinieri il titolare di un ristorante per favoreggiamento della prostituzione

I controlli sono andati avanti per giorni. I Carabinieri hanno seguito il via vai di persone entrare e uscire dallo stabile vicino a un ristorante, nella frazione marina di vibo Valentia. Ieri sera così i Carabinieri hanno denunciato il titolare del locale per favoreggiamento della prostituzione. L'uomo è C.C., 60anni. Secondo gli inquirenti, avrebbe affittato in nero due mini appartamenti ad altrettante prostitute, con passaporto spagnolo. Ieri l'incursione negli appartamenti, dove i militari hanno trovato le due prostitute con dei clienti. Dopo aver messo sotto sequestro i locali, sono stati denunciati anche i due clienti.

