I carabinieri forestali hanno proceduto al sequestro dell'area

I carabinieri forestali di Spezzano Sila, a seguito di un controllo in un terreno boscato in località “Cappuccini” nel comune di Casali del Manco (Cs) hanno riscontrato, in una proprietà privata, la realizzazione di una pista di oltre 100 metri di lunghezza e larga 2,50 metri realizzata abusivamente. Il controllo ha inoltre evidenziato la presenza di un invaso per raccolta acque con una circonferenza di 24 metri e di un piazzale appena realizzato.

!banner!

Tali lavori sono stati eseguiti dal proprietario del fondo, senza le dovute autorizzazioni e grazie all’ausilio di un mezzo meccanico. Si è pertanto eseguito il sequestro di tali opere e la denuncia dell’autore dei lavori che dovrà rispondere di violazione alla normativa paesaggistica, ambientale e edilizia.