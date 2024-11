Torna l’incubo Covid nelle scuole di Siderno. Come si evince dall’albo pretorio dell’ente, guidato da una triade commissariale, Sono in totale 6 le classi per cui è stata disposta la quarantena in seguito a diversi casi positivi accertati.

Nel dettaglio in isolamento è stata posta la 5H dell’istituto tecnico sidernese “Marconi” e gli alunni della II°B, I°B e I°E della scuola secondaria di primo grado del plesso “Alvaro” dell’istituto comprensivo “Pascoli”. Quarantena obbligatoria anche per due classi della scuola primaria “Casanova” (la III° e la IV°A), dopo che una docente e alcuni bambini sono risultati positivi al Coronavirus.

A scopo precauzionale e in attesa dei risultati di alcuni tamponi molecolari, il sindaco di Marina di Gioiosa Jonica ha disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine, compresi gli istituti privati. In tutte le strutture interessate sono state intensificate le misure di prevenzione a tutela della salute di alunni, famiglie e operatori della scuola.