Luciano Conte, poliziotto in servizio a Paola, è accusato di favoreggiamento. Sequestrati i telefoni cellulari della coppia

Anche Luciano Conte, poliziotto in servizio al commissariato di Paola e marito di Isabella Internò, entra ufficialmente nell’inchiesta per la morte di Denis Bergamini. La Procura di Castrovillari ha emesso nei suoi confronti un avviso di garanzia per il reato di favoreggiamento personale in concorso. L’iscrizione di Conte nel registro degli indagati, secondo quanto si è appreso, si è resa necessaria per procedere all’analisi dei dati informatici contenuti nel suo telefono cellulare sequestrato lo scorso 29 marzo, insieme a quello della moglie Isabella Internò, accusata invece di omicidio volontario.