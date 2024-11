Si cercano tracce di lesioni anche non vitali precedenti allo schiacciamento determinato dal camion

Sarà riesumato domani pomeriggio, 10 luglio, alle 17,30, il corpo di Denis Bergamini per decisione del Tribunale di Castrovillari su richiesta del procuratore Eugenio Facciolla. La salma del calciatore è seppellita nel cimitero di Argenta. Sarà presente l’avvocato Rita Gavioli, socia dell’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia.

Il corpo sarà subito sottoposto ad una tac

Già domani sera, a tarda ora, la salma sarà condotta nel polo ospedaliero di Cona, nel ferrarese, per procedere ad una tac utilizzando un’apparecchiatura all’avanguardia. «Ci aspettiamo che dagli esami disposti sul corpo di Denis emergano elementi utili a stabilire la verità – dice l’avvocato Anselmo – Pensiamo che, nel momento in cui il camion guidato da Raffaele Pisano ha sormontato il povero Bergamini, egli fosse già morto o comunque fosse stato precedentemente vittima di un’aggressione violenta».

Isabella Internò e Raffaele Pisano indagati per omicidio volontario

Come si ricorderà Denis Bergamini è morto la sera del 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico. Secondo la testimonianza di Isabella Internò, Bergamini si sarebbe lanciato sotto il camion in transito sulla statale 106, con l’intento di suicidarsi. Una versione che non ha mai convinto i familiari di Denis. Il procuratore Facciolla ha deciso di riaprire il caso e di indagare Isabella Internò e Raffaele Pisano per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti e futili e dalle sevizie. «Pensiamo che dall’esame del corpo – afferma Facciolla - possa venire a galla qualche elemento rilevante, utile per la ricostruzione del fatto in sé, anche se non assolutamente determinante per le indagini in un senso o nell’altro».

Salvatore Bruno