La moglie di un ex calciatore del Cosenza avrebbe paura a testimoniare nel processo in corso di svolgimento davanti ai giudici della Corte d'assise di Cosenza, chiamati a fare luce sulla morte del calciatore Donato "Denis" Bergamini avvenuta il 18 novembre 1989 sulla statale 106, nei pressi del Castello di Roseto Capo Spulico (Cosenza).

È quanto emerso nell'udienza di oggi. La donna, Tiziana Rota, è la moglie dell'ex calciatore del Cosenza Maurizio Lucchetti. A riferirlo in aula è stato il pm Luca Primicero che ha dichiarato che la teste - la cui testimonianza è prevista per venerdì prossimo - «sarà assente per motivi di salute ma ritengo, per come si evince dalle intercettazioni, che abbia paura di testimoniare».

La Rota è stata amica di Donato Bergamini e di Isabella Internò, fidanzata all'epoca dei fatti del calciatore rossoblu e unica imputata al processo con l'accusa di omicidio aggravato da premeditazione e dai motivi futili. Al momento è in corso l'interrogatorio di Sergio Galeazzi, compagno di squadra del centrocampista ferrarese nel Cosenza alla fine degli anni ottanta.