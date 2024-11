Udienza davanti al Gip con i periti che hanno effettuato i rilievi sulla salma del giocatore

E’ in pieno svolgimento nel tribunale di Castrovillari, davanti al gip Teresa Reggio, l'incidente probatorio per il deposito e la discussione delle perizie sulle cause della morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto la sera del 18 novembre 1989, in circostanze ancora da chiarire. L'udienza, iniziata poco dopo le 12,30, è destinata a protrarsi ancora per alcune ore.

Esami effettuati dopo la riesumazione della salma

Come si ricorderà nello scorso mese di luglio, dopo la riapertura delle indagini ottenuta dal procuratore Eugenio Facciolla, la salma del giovane è stata riesumata per consentire una serie di accertamenti tesi a stabilirne le reali cause del decesso, fin da subito archiviato come suicidio. Due sono gli indagati: Isabella Internò, l’ex fidanzata di Bergamini, e Raffaele Pisano, il camionista che avrebbe investito Bergamini lungo la statale 106 a Roseto Capo Spulico.

Le incongruenze con la versione di Isabella

Secondo la ricostruzione fornita da Isabella Internò, la sera del 18 novembre, il giocatore si era allontanato dal ritiro della squadra a bordo della sua Maserati, era passata a prendere la ragazza e si era diretto verso Taranto, fino al punto in cui poi, si sarebbe tolto la vita gettandosi sotto le ruote del mezzo pesante in transito. La perizia effettuata sul corpo di Denis, però, racconterebbe un’altra verità: il giocatore sarebbe morto per soffocamento.

Anche Ilaria Cucchi insieme a Donata Bergamini

Donata Bergamini, sorella di Denis, è giunta al tribunale di Castrovillari insieme ad Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi. Anche lei è alle prese con una lunga battaglia giudiziaria per accertare la verità sulle circostanze che portarono al decesso di Stefano Cucchi, rimasto ucciso anche lui in circostanze poco chiare il 22 ottobre 2009. L'avvocato Fabio Anselmo rappresenta la famiglia Cucchi e la famiglia Bergamini nei rispettivi processi.

Salvatore Bruno