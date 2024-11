Il senatore è accusato dalla Dda di Reggio Calabria di essere al vertice della cupola segreta della 'ndrangheta. Domani prevista la votazione per le immunità di Palazzo Madama sul caso

E’ prevista per domani la votazione della Giunta per le immunità di Palazzo Madama che riguarda Antonio Caridi, senatore di Gal, accusato dalla Dda di Reggio Calabria di essere al vertice della cupola segreta della 'ndrangheta. Il senatore, per il quale i magistrati chiedono l'autorizzazione all'arresto, verrà ascoltato domani mattina dalla Giunta convocata per le ore 8.30. Caridi però, non risulta essere presente nella sua villa sulle colline di Gallina, quartiere residenziale di Reggio Calabria. Interpellata al citofono di casa, una donna, che si è presentata come la moglie, ha dichiarato ieri sera a Klaus Davi: «Mio marito è fuori Reggio e non so se tornerà domani. Non so cosa dirle». E alla domanda «perché non risponde al telefono» ha risposto «Non ho idea».

Nel frattempo il massmediologo ha postato le foto della villa del senatore sul suo profilo Facebook, annunciando che le immagini complete degli esterni della villa saranno visibili nella prossima puntata de "Gli Intoccabili", programma in onda su LaC, canale del 19 del digitale terrestre. Secondo fonti ben accreditate, il senatore sarebbe partito per Roma questa mattina, con un volo decollato alle 12.15 da Reggio Calabria destinazione Fiumicino, assieme al suo avvocato difensore.