Nel servizio di Nina Palmieri il racconto delle angherie contro un dodicenne costretto a cambiare istituto

Un bambino bullizzato per oltre un anno dai compagni di classe senza che l’istituto, i docenti o i genitori dei responsabili intervenissero per evitare che la situazione degenerasse. La vicenda riguarda un dodicenne, Andrea, preso di mira all’interno di una scuola media di Rende soggetto agli insulti pressoché quotidiani degli altri alunni, con molti dei quali aveva peraltro anche condiviso il percorso delle elementari. A denunciarla è un servizio realizzato dalla iena Nina Palmieri nel corso del popolare programma in onda su Italia 1.

Il trasferimento dopo un'aggressione fisica fuori dalla scuola

L’accanimento con il passare delle settimane si fa sempre più pressante finché si arriva alla diffusione sui social di un video nel quale compagni e compagne di Andrea lo scherniscono in maniera esplicita, facendosi beffe di lui. Il giovane è costretto a rivolgersi ad una psicologa mentre si fanno sempre più insistenti le istanze della famiglia del ragazzino alla preside, anche per iscritto, affinché si intervenga per porre fine alle angherie. Le richieste di aiuto però cadono nel vuoto finché Andrea viene anche fisicamente aggredito, fuori dalla scuola. Un grave episodio che costringe la famiglia a chiedere il nulla osta per il trasferimento in un altro istituto. Una sconfitta per tutti.

