L'ex presidente del parco dei Nebrodi ritorna sul delitto del giornalista slovacco ucciso dalla criminalità organizzata e dichiara: «Si stava occupando di truffe legate all'agricoltura»

«Jan Kuciak stava indagando anche sulle truffe ai Fondi Europei per l'agricoltura in mano alla 'ndrangheta. Eravamo convinti che il business miliardario si facesse anche fuori dall'Italia, ma adesso ne abbiamo la certezza». Lo ha detto Giuseppe Antoci, responsabile Legalità del Pd ed ex presidente del Parco dei Nebrodi, ospite a Radio Raiuno, facendo riferimento all'omicidio del giornalista slovacco e della fidanzata.

«Proprio ieri - riferisce Antoci in un comunicato - la testata Slovacca Trend ha raccontato dell'inchiesta di Jan Kuciak che si stava occupando proprio dei Fondi Europei per l'agricoltura in mano alle associazioni criminali, ed in particolare alla 'ndrangheta. L'articolo pone in luce il 'Protocollo Antoci' e la legge grazie allo stesso approvata, considerando l'esperienza italiana come uno strumento importante per indebolire le infiltrazioni della criminalità nelle politiche comunitarie». «Se avessero avuto anche in Slovacchia il Protocollo, oggi legge dello Stato - ha aggiunto Antoci - tutto ciò non sarebbe accaduto».