Il presidente della Regione: “Mimmo ha speso tutto se stesso in questa impresa con generosità e disinteresse”

Le parole del presidente Oliverio al sindaco di Riace.

“Ho chiamato Mimmo Lucano per dirgli che gli sono vicino e per incoraggiarlo ad andare avanti e non mollare. Le indagini della magistratura faranno piena luce su aspetti che non possono offuscare un' esperienza di alto valore umano e, mi permetto di aggiungere, anche etico. Riace è e rimarrà un modello di accoglienza e di integrazione fondato sul rispetto della dignità di ogni essere umano. Mimmo ha speso tutto se stesso in questa impresa con generosità e disinteresse dimostrando, al mondo intero, che ci può essere una strada giusta per affrontare il fenomeno della immigrazione senza ricorrere alla agitazione della paura ed a uso della violenza”.