Il giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria, Domenico Santoro ha diminuito a 20 mila euro la somma di denaro sequestrata ad Adriana Musella, presidente dell’associazione coordinamento nazionale antimafia

Nell’ambito dell’inchiesta “Gerbera Gialla” condotta dalla Guardia di Finanza, a settembre scorso era stato disposto il sequestro preventivo di beni nella disponibilità di Adriana Musella, per un valore complessivo di circa 75mila euro. Le ipotesi erano quelle di appropriazione indebita e malversazione nei confronti dello Stato. Il gip ha emesso ordinanza di convalida del sequestro solo per la somma di 20.131,75 euro per il capo riguardante la malversazione, in misura ridotta però rispetto a come era stata inizialmente configurata, pari a 50 mila euro. Il gip ha rigettato invece l'ipotesi di appropriazione indebita nei confronti di Adriana Musella, difesa dagli avvocati Carlo Morace e Giovanna Fronte.

