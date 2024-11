Lascia la magistratura Luigi Spina, uno degli ex consiglieri del Csm che furono travolti dallo scandalo per aver partecipato con Luca Palamara, Cosimo Ferri e Luca Lotti alla riunione dell'hotel Champagne in cui si discuteva della nomina del procuratore di Roma.

Il plenum del Csm ha accolto all'unanimità la sua richiesta di dimissioni. Attualmente sostituto procuratore a Castrovillari, Spina è stato condannato alla sospensione dalle funzioni per 1 anno e 6 mesi, con una sentenza della Sezione disciplinare del 2021, non ancora definitiva. Luigi Spina comunque rimarrà in orbita giustizia, avendo accettato di far parte di un importante studio legale.