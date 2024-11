«Il comune di Cassano allo Ionio è destinatario di un finanziamento di 2.600.000 euro per lavori di "Ristrutturazione di due fabbricati di edilizia residenziale pubblica, ubicati in contrada Bruscata Piccola di Sibari"». I due palazzi, non ancora ultimati sono stati sequestrati negli anni '80 al boss campano, Giuseppe Cirillo, appartenente alla Nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Cirillo, all'epoca, si era insediato nella Sibaritide.

Grazie agli interventi di completamento che si andranno a eseguire i due fabbricati saranno utilizzati come alloggi popolari. A comunicarlo, con una nota, è stato il sindaco della città, Gianni Papasso, che ha espresso «viva soddisfazione per il finanziamento ricevuto».