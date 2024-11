Il sindaco di Cassano allo Ionio, Giovanni Papasso, è intervenuto nel corso del convegno “Laghi di Sibari: La svolta” insieme agli assessori regionali Gianluca Gallo, Fausto Orsomarso e Domenica Catalfamo, il presidente di Asso Laghi Luigi Guaragna, e il presidente della Lega Navale di Sibari Ferruccio Lione.

Il sindaco, nel corso del suo intervento, ha ricordato il lavoro fatto insieme alla sua amministrazione sin dal lontano 2017 per preparare il progetto di rifacimento dell’accesso al Canale di Sibari che è stato finanziato ora grazie al lavoro della Giunta Regionale. Per questo motivo, per questo “miracolo” come lui stesso lo ha definito, ha ringraziato gli assessori presenti Domenica Catalfamo, Gianluca Gallo e Fausto Orsomarso e che sono intervenuti dopo di lui.

«Ma il ringraziamento più grande - ha ricordato Papasso - va alla compianta ex governatrice della Calabria, onorevole Jole Santelli, perché ha sempre voluto bene ai Laghi di Sibari e al nostro territorio. Il progetto di cui oggi parliamo è possibile grazie a lei oltre che al nostro assessore Gallo. Quella della Santelli è una figura che tutti noi non potremo mai dimenticare ed è per questo che annuncio che, una volta completati i lavori, che il porto-canale sarà dedicato a lei e porterà il suo nome».