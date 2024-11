Il sindaco Papasso denuncia la vicenda: «Vergogna». Indagini per individuare gli autori del gesto

Nuovo atto vandalico a Cassano, nel Cosentino. Una vasca della "Fontana dell'acqua solfurea", monumento tra i più identitari della città, è stata distrutta da ignoti. A darne notizia, con un post pubblicato sulla pagina facebook del Comune, è stato il sindaco Gianni Papasso. «Vandali, basta, vergognatevi. Il responsabile dell'ufficio manutenzione mi ha inviato - afferma il sindaco di Cassano - le foto da dove si evince che vandali maledetti questa volta hanno aggredito la fontana dell'acqua sulfurea di Cassano centro. È un atto vergognoso per cui esprimo forte disprezzo e tanta censura. Facciamo tanto per la rigenerazione urbana e poi c'è chi vergognosamente distrugge tutto».

Nella zona della "Fontana dell'acqua solfurea" dovrebbe essere in funzione un impianto di video sorveglianza per cui si conta di poter acquisire delle immagini in grado di contribuire a fare luce sull'episodio. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio guidati dal capitano Michele Ornelli.



