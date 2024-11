Due volte agli arresti in due giorni. È successo a Cassano allo Jonio ad un pregiudicato di 39 anni, B.G. che nella notte tra domenica e lunedi, nel corso di in controllo, era stato trovato inadempiente della misura di sorveglianza speciale alla quale era sottoposto. L’uomo era stato trovato anche in possesso di un coltello a serramanico che aveva fatto scattare per lui la misura detentiva dei domiciliari.

Stamane, nel corso dell’udienza di convalida, all’uscita dal tribunale di Castrovillari avrebbe opposto resistenza ai Carabinieri della tenenza di Cassano allo Jonio che lo avevano tratto in arresto. L'intemperanza non è passata inosservata ai militari che lo avrebbero nuovamente tratto in arresto e trasferito presso la casa circondariale di Castrovillari.