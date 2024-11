Nuovi casi di positività e disagi per lo spoke di Corigliano-Rossano. È quanto emerso nelle ultime ore sul fronte dell'emergenza nel Cosentino. In particolare, un caso Covid è stato registrato a Cassano. Qui, una donna è stata soccorsa dal personale del 118 e successivamente trasferita al pronto soccorso dell’Annunziata di Cosenza. Eseguiti gli accertamenti, la signora è risultata positiva. Attualmente è ricoverata nel reparto di pneumologia di Cosenza. Le condizioni di salute non destano preoccupazione. Sono stati già individuati alcuni contatti e invitati a sottoporsi a quarantena fiduciaria e precauzionale. A darne notizie è il sindaco Gianni Papasso.

Disagi al Polo Covid di Corigliano-Rossano

Intanto continuano i disagi nel Polo Covid dello spoke Corigliano Rossano sul fronte organizzativo. Poche ore fa è giunta un’ambulanza con un paziente positivo che è rimasto in attesa un bel po’ di tempo prima di fare ingresso per una Tac. I vertici ospedalieri nel frattempo hanno emesso una disposizione di servizio al fine di reperire personale Oss (personale socio sanitario) e ausiliario affinché si possano assicurare le attività di supporto alla divisione Covid per il trasporto dei campioni biologici, ritiro referti e farmaci.