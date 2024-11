Una cessione di una partita di droga in pieno centro. Ai carabinieri non sfugge: finisce in manette un 34enne, pregiudicato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di eroina.

Ad operare i militari della tenenza di Cassano allo Ionio insospettiti dal comportamento di due giovani che si erano dati appuntamento nel centro urbano di Cassano. A seguito di una perquisizione prima veicolare e successivamente domiciliare sono stati rinvenuti bilancini di precisione, materiale occorrente per il confezionamento della sostanza e oltre a 2,5 grammi di eroina.

Materiale e sostanza sono state sottoposte a sequestro penale.