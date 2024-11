Squarciati gli pneumatici dell’auto del presidente del Consiglio comunale di Cassano, Lino Notaristefano. Il sindaco Gianni Papasso, visibilmente indignato, ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito al deprecabile episodio. L’auto era parcheggiata davanti al Palazzo Serra su corso Laura Serra. L'atto delinquenziale si è consumato tra le 19,30 e le 21,30, mentre il presidente partecipava a una riunione nella sede dell'associazione "Lettere meridiane".

Gianni Papasso, sindaco di Cassano, ha espresso la sua personale costernazione di fronte a un atto così ignobile. «Purtroppo mi trovo costretto a dare notizia dell'atto vandalico e delinquenziale che, persone rimaste al momento ancora ignote, hanno perpetrato ai danni del nostro presidente del Consiglio comunale» ha dichiarato il sindaco.

Il presidente Notaristefano è stato descritto come una persona perbene, moderata e gioviale, che svolge il suo ruolo istituzionale come mediatore tra le varie parti, accogliendo le istanze di tutti. «Siamo di fronte a un atto che è, a prescindere, da censurare con forza ma, se dovesse essere collegato al ruolo istituzionale che ricopre, allora il gesto sarebbe di una gravità inaudita» ha proseguito Papasso. «Significa che, nonostante tutto il nostro impegno contro il malaffare e nonostante il lavoro svolto dalle forze dell’ordine per presidiare il territorio, a taluni poco importa di tutto questo e per loro diventa normale agire indisturbati e minacciare l'ordine pubblico».

L’amministratore ha manifestato la fiducia nelle forze dell'ordine e nella magistratura, auspicando che venga fatta luce sull'accaduto e che i responsabili siano puniti con severità. «Gli inquirenti sono al lavoro: confermiamo la nostra fiducia nelle forze dell’ordine e nella magistratura e speriamo che si faccia di tutto affinché si fermi questa spirale che, purtroppo, non è più sopportabile da cittadini, istituzioni ed imprenditoria».

Il sindaco ha voluto esprimere solidarietà a Lino Notaristefano e alla sua famiglia, garantendo che la comunità di Cassano sarà sempre dalla loro parte. «A Lino e a tutta la sua famiglia va la solidarietà mia, della Giunta, di tutto il Consiglio comunale e dell’intera città di Cassano. Siamo e saremo sempre con lui, dalla sua parte, guardando nella stessa direzione: quella della legalità nella gestione della cosa pubblica».