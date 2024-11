L’uomo originario di Mormanno è stato fermato nel quartiere Timpone Rosso. In casa sua i carabinieri hanno inoltre rinvenuto 20 grammi di marijuana

Beccato con dell’eroina nascosta nell’ombelico. Singolare rinvenimento nelle ultime ore nel quartiere Timpone Rosso di Cassano dove i carabinieri nell’ambito delle attività di controllo hanno fermato un’alfa romeo 147 con a bordo un uomo che alla vista dei militari ha assunto un atteggiamento sospetto. Da qui la perquisizione veicolare e personale.

A seguire l’indiziato viene trasferito in caserma ed è qui che è avvenuta l’insolita scoperta. Si tratta di un uomo di 36 anni, di Mormanno e in trasferta a Cassano. Ed è proprio a Mormanno che gli investigatori trovano altro materiale riconducibile al fenomeno dello spaccio: un bilancino di precisione, oggetti per il taglio e il confezionamento di sostanze stupefacenti, e altri 20 grammi di marijuana.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro, mentre il 36enne dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini si spaccio.