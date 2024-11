«Credo che la discussione orale anche in Cassazione può portare contributo allo studio, all'attenzione e alla valutazione da parte del collegio. L'avvocato in Cassazione ha diritto di discutere il suo processo». A dirlo il vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto intervenendo in video collegamento con il congresso straordinario dell'Unione delle camere penali italiane, organizzato a Reggio Calabria sul tema “Separare e riformare”.

«Il rimedio a tutto questo – ha aggiunto – è incrementare i giudici. Io sono convinto che questa è la via maestra di tutte le riforme: aumentare il numero dei magistrati in Cassazione. Aumentando il numero dei giudici non si migliora la qualità della giustizia? Io credo che su questo, insieme, dovremmo lavorare».