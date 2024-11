L'amministrazione di Castiglione Cosentino è intervenuta con un restyling del cimitero comunale, attribuendo ad ogni viale il nome di un artista, di un poeta, di un luogo simbolo, incisi su eleganti pannelli insieme ad alcune frasi tratte dalle loro opere, affinché possano accompagnare i visitatori nel loro silenzioso pellegrinaggio.

«Dare decoro, un nostro dovere»

«Dare decoro alla dimora dei defunti è un dovere dei vivi - si legge in una nota del sindaco Salvatore Magarò - In tempi rapidi abbiamo preparato l’idea, approvato la proposta in giunta, acquisito il parere della Prefettura ed installato i pannelli indicatori. Le indicazioni consentono ai cittadini di orientarsi con maggiore facilità nell’attraversare i larghi ed i viali del camposanto del colle dei Cappuccini, invitando anche alla riflessione».

«Sono grato - ha concluso il sindaco - a tutti coloro che hanno contribuito alla loro realizzazione. Soltanto pochissimi spiccioli hanno gravato sulle casse del Comune».