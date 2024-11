Drammatico incidente all'istitituto alberghiero Karol Wojtyla. Lo studente è stato trasportato all'Annunziata di Cosenza. Ha riportato una lesione alla schiena ma non sarebbe in pericolo di vita

È precipitato dalla scala antincendio dell'istituto alberghiero Karol Wojtyla di Castrovillari dove stava seguendo le lezioni in presenza. Lo studente 18enne aveva chiesto all'insegnante di allontanarsi dalla classe per andare in bagno. Per cause in corso di accertamento invece, si è diretto verso l'esterno, guadagnando l'uscita di sicurezza, prima di cadere nel vuoto e franare violentemente sul terreno dopo un volo di cinque metri.

Soccorsi tempestivi

Immediatamente è scattato l'allarme. Il ragazzo, per fortuna ancora cosciente, è stato subito soccorso dal personale scolastico e poi dai sanitari, tempestivamente intervenuti dopo la chiamata al 118. Secondo quanto si è appreso, ha riportato una lesione alla schiena ma non sarebbe in pericolo di vita. Con l'ausilio dell'eliambulanza è stato condotto all'Annunziata di Cosenza.

Accertamenti in corso

Sul posto sono giunti polizia e carabinieri per una prima disamina dei fatti. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Le forze dell'ordine hanno acquisito al riguardo le testimonianze di docenti e compagni del giovane.