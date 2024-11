L’arresto a seguito di un normale controllo ad un posto di blocco. La marijuana era conservata in un involucro di cellophane

La notte scorsa, i carabinieri della Compagnia di Castrovillari, in servizio presso l’Aliquota Radiomobile, durante uno dei consueti servizi perlustrativi di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed eventuale repressione dei reati all’interno del territorio di competenza, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, P. M., 49 anni, residente a Castrovillari, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Tale provvedimento scaturisce da un posto di controllo che i militari operanti hanno effettuato, la scorsa notte, nel centro urbano di Castrovillari durante il quale, tra le altre, è stata l’autovettura condotta dal 49enne arrestato il quale, da subito, si è mostrato nervoso per il controllo che stava per eseguirsi nei suoi confronti.

Espletati gli accertamenti di rito, i carabinieri di Castrovillari hanno esteso la perquisizione anche al domicilio dell’indagato, rinvenendo un involucro in cellophane contenente oltre 100 grammi di marijuana. Per tale motivo, di concerto con il pm di turno della procura di Castrovillari, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto. La sostanza stupefacente rinvenuta è stata invece sottoposta a sequestro e sarà oggetto dei previsti accertamenti tecnici di laboratorio.