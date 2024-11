Ha rischiato grosso un uomo di Castrovillari, colpito da un pino caduto violentemente al suolo a causa del vento nel centralissimo Viale del Lavoro. L’episodio si è verificato davanti ad una tabaccheria ed è stato ripreso dalla camera di videosorveglianza. La vittima dell’incidente non ha riportato gravi ferite.

Pianta danneggiata anche alla villa vecchia di Cosenza

E un altro albero si è abbattuto, sempre a causa del forte vento, nel centro storico di Cosenza, tra i giardini della vecchia villa comunale. La pianta ha danneggiato il muretto di cinta finendo sull’asfalto in Via Paradiso. Per fortuna in quel momento nessuno transitava. Sono in corso le operazioni di rimozione.

LEGGI ANCHE: Maltempo in Calabria, via libera del Governo a nuovi fondi

Maltempo e danni alle imprese agricole calabresi, partono le ispezioni