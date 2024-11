Ricerche intense condotte da carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e soccorso alpino

Proseguono in maniera incessante le ricerche di Giovanni Bifano, l’uomo di 84 anni di Castrovillari del quale non si hanno più notizie da sabato 28 ottobre. L’anziano, affetto da una grave patologia degenerativa, si è allontanato in pigiama dalla propria abitazione. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Cosenza, sono condotte dalla compagnia carabinieri di Castrovillari, con l’impiego di numerose pattuglie delle stazioni dipendenti e con l’ausilio dei vigili del fuoco, della protezione civile e del soccorso alpino della sezione del Pollino con i rispettivi cani molecolari.

Giunti due cani molecolari specializzati nella ricerca di persone scomparse

Le indagini dei militari, a seguito della visione delle immagini di video-sorveglianza, hanno consentito di circoscrivere l’area di ricerca tra monte Sant’Angelo, via Calabria, contrada Sant’Angelo e la pista ciclabile al confine con Morano Calabro.

Le ricerche proseguono ininterrottamente anche con l’ausilio di un elicottero mentre dal Centro Carabinieri Unità cinofile di Firenze, sono giunti “Gringo” e “Gandalf”, due cani molecolari dell’Arma, di razza Bloodhound, addestrati proprio nella ricerca di persone scomparse, già noti alle cronache per aver partecipato alle ricerche del caso di Elena Ceste.