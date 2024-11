Una collaboratrice scolastica del plesso di Corso Calabria della scuola secondaria di primo grado di Castrovillari è risultata positiva al Covid. La notizia arrivata in serata ha fatto subito scattare le misure preventive: il sindaco ha disposto per domani la chiusura del plesso e la sanificazione degli ambienti frequentati da docenti ed alunni. Il tracciamento, però, riconduce a contatto esterno alla scuola. Lo comunica il dirigente scolatico Gianmarco D'Ambrosio nel comunicare la notizia alle famiglie degli alunni, al personale docente e Ata in servizio nel plesso di Corso Calabria.