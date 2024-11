Maria Francesca Bellizzi, 43 anni, è deceduta lo scorso 7 dicembre nella sua abitazione poche ore dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso della città. Indagati un medico e un'infermiera

Il pm della procura di Castrovillari, Angela Contimisio, ha iscritto due persone sul registro degli indagati per la morte di Maria Francesca Bellizzi, 43 anni, deceduta lo scorso 7 dicembre nella sua abitazione dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso della città del Pollino. Si tratta di un medico ed un'infermiera in quel momento in servizio nel nosocomio cittadino. La donna si era recata in ospedale dopo avere accusato un malore, poi era tornata a casa, dov’è morta poco dopo.

Nelle prossime ore il magistrato conferirà l'incarico al medico legale per l'effettuazione dell'autopsia sul corpo della vittima. La famiglia di Maria Francesca Bellizzi, ha nominato un legale, l'avvocato Andrea Garofalo, ed un proprio perito.