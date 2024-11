Si avvicina l’inizio dell’anno scolastico per le scuole di ogni ordine e grado. Il primo suono della campanella, previsto per il 24 settembre, oltre alla organizzazione scolastica vedrà coinvolto anche il Comune di Castrovillari che ha assicurato la prima fornitura di mascherine per gli alunni che frequentano gli istituti di competenza municipale al fine di «garantire il corretto inizio del nuovo Anno Scolastico». Questo al fine di prevenire eventuali ritardi degli organismi centrali del governo nel trasferire i dispositivi individuali di protezione.

«Un modo per supportare al meglio una delicata ed attesa ripartenza - importante quanto fondamentale per le famiglie - che si porta dietro il bagaglio ricco dell’esperienza di questi mesi passati, e il desiderio di capire cosa si sta imparando oggi» scrive l’amministrazione. A questa fase di avvio delle lezioni «è chiamato a collaborare ed implicarsi ogni livello dello Stato e ambito della società per affrontare, con più consapevolezza, ciò che c’è in gioco umanamente, e non solo, per il domani e per il quale la scuola è luogo di formazione e per un contributo imprescindibile».

