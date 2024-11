Il ragazzo è stato colto in flagranza di reato dai carabinieri a seguito di controllo finalizzato a prevenire e reprimere il traffico di sostanze stupefacenti

Aveva in casa dosi di cocaina pronte per essere spacciate. Un ventitreenne è stato arrestato in flagranza e posto ai domiciliari dai carabinieri, a Castrovillari, con l'accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

I militari della Compagnia della città del Pollino, nell'ambito di un controllo finalizzato a prevenire e reprimere il traffico di sostanze stupefacenti, hanno notato dei movimenti sospetti e anomali nei pressi dell'abitazione del ventitreenne. Al termine di una perquisizione domiciliare sono stati trovati e sequestrati otto grammi di cocaina nascosti all'interno della cucina dell'appartamento.

La sostanza stupefacente era stata in parte già suddivisa in dosi ed era pronta per la vendita al dettaglio.