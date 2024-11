Traffico interrotto, con notevoli disagi per la circolazione, lungo l'autostrada del Mediterraneo all'altezza dello svincolo per Castrovillari, per un incidente che avrebbe coinvolto, secondo quanto si è appreso, un operaio dell'Anas. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso. La vittima sarebbe stata investita mentre era impegnata nel rimuovere alcuni segnali stradali. Non si hanno notizie in merito alla gravità delle ferite riportate.