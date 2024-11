Alla base delle lite futili motivi. L’arma è stata sequestrata e il 29enne deferito in stato di libertà

Un 29enne di Castrovillari, residente a Torano Castello è stato deferito in stato di libertà per minaccia. I carabinieri hanno accertato che l'uomo dopo una lite per futili motivi con un suo conoscente, 35enne, lo ha minacciato con un'ascia. L'arma e' stata sottoposta a sequestro.

Francesco Pirillo